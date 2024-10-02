Синнер сыграет с Даниэлем Таро на турнире в Шанхае

Сегодня, 17:18
Японский теннисист Даниэль Таро обыграл белоруса Егора Герасимова в первом круге турнира в Шанхае — 6:7 (5:7), 6:3, 6:4.
Игра продолжалась 2 часа 18 минут.
Во втором круге японец сыграет с итальянцем Янником Синнером, который 2 октября уступил испанцу Карлосу Алькарасу в финале турнира в Пекине.
Шанхай (Китай)
Турнир ATP Rolex Shanghai Masters
Призовой фонд 8 995 555 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Первый круг
Таро Даниэль (Япония) — Егор Герасимов (Белоруссия, Q) — 6:7 (5:7), 6:3, 6:4