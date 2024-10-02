Синнер сыграет с Даниэлем Таро на турнире в Шанхае

Японский теннисист Даниэль Таро обыграл белоруса Егора Герасимова в первом круге турнира в Шанхае — 6:7 (5:7), 6:3, 6:4. Игра продолжалась 2 часа 18 минут. Во втором круге японец сыграет с итальянцем Янником Синнером, который 2 октября уступил испанцу Карлосу Алькарасу в финале турнира в Пекине. Шанхай (Китай) Турнир ATP Rolex Shanghai Masters Призовой фонд 8 995 555 долларов Открытые корты, хард Одиночный разряд Первый круг Таро Даниэль (Япония) — Егор Герасимов (Белоруссия, Q) — 6:7 (5:7), 6:3, 6:4