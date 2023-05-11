Синнер: «Я могу выигрывать серьезные матчи»

Итальянский теннисист Янник Синнер уверен, что в этом сезоне на турнире в Риме он сможет добиться большего, чем в прошлом году.

«Чувствую себя очень хорошо, если честно. Я взял небольшой перерыв после нескольких очень длинных турниров, что хороший знак. Начало сезона было неплохим, и я рад вернуться сюда, особенно в Рим. Это особенный турнир для всех итальянцев и, конечно же, для меня. Физически мы очень много работали в течение этой недели, и я счастлив быть здесь. У меня сейчас другое мышление. Я не боюсь сказать, что могу выиграть серьезные матчи. Я здесь, я могу это сделать... Но, с другой стороны, нужно уважать каждого игрока. Каждый игрок очень крутой. Но я иду своим путем и знаю, что особенно здесь могу показать очень хороший теннис», — приводит Tennis Infinity слова итальянца.

В 2022 году Синнер вышел в четвертьфинал Открытого чемпионата Италии, где уступил греку Стефаносу Циципасу.