3 ноября, 09:06

Синнер вновь возглавил рейтинг ATP, Медведев поднялся на 12-ю строчку

Сергей Ярошенко
Янник Синнер.
Фото Global Look Press

ATP представила обновленный рейтинг теннисистов.

На первое место вышел итальянец Янник Синнер, который стал победителем «мастерса» в Париже. Он сместил с этой позиции испанца Карлоса Алькараса, проигравшего на турнире в столице Франции во втором круге. На третьей позиции остается немец Александр Зверев.

Российский теннисист Даниил Медведев поднялся на одну строчку и занимает 12-е место. Андрей Рублев поднялся на 16-ю строчку, Карен Хачанов опустился на четыре позиции — на 18-е место.

Рейтинг ATP, версия от 3 ноября:

1 (2). Янник Синнер (Италия) — 11 500 очков

2 (1). Карлос Алькарас (Испания) — 11 250

3 (3). Александр Зверев (Германия) — 5560

4 (4). Тейлор Фриц (США) — 4735

5 (5). Новак Джокович (Сербия) — 4580

6 (7). Бен Шелтон (США) — 3970

7 (6). Алекс Де Минаур (Австарлия) — 3935

8 (10). Феликс Оже-Альяссим (Канада) — 3845

9 (8). Лоренцо Музетти (Италия) — 3685

10 (9). Каспер Рууд (Норвегия) — 3235...

12 (13). Даниил Медведев (Россия) — 2960...

16 (17). Андрей Рублев (Россия) — 2560...

18 (14). Карен Хачанов (Россия) — 2320...

