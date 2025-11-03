Синнер вновь возглавил рейтинг ATP, Медведев поднялся на 12-ю строчку

3 ноября, 09:06
ATP представила обновленный рейтинг теннисистов.
На первое место вышел итальянец Янник Синнер, который стал победителем «мастерса» в Париже. Он сместил с этой позиции испанца Карлоса Алькараса, проигравшего на турнире в столице Франции во втором круге. На третьей позиции остается немец Александр Зверев.
Российский теннисист Даниил Медведев поднялся на одну строчку и занимает 12-е место. Андрей Рублев поднялся на 16-ю строчку, Карен Хачанов опустился на четыре позиции — на 18-е место.
Рейтинг ATP, версия от 3 ноября:
1 (2). Янник Синнер (Италия) — 11 500 очков
2 (1). Карлос Алькарас (Испания) — 11 250
3 (3). Александр Зверев (Германия) — 5560
4 (4). Тейлор Фриц (США) — 4735
5 (5). Новак Джокович (Сербия) — 4580
6 (7). Бен Шелтон (США) — 3970
7 (6). Алекс Де Минаур (Австарлия) — 3935
8 (10). Феликс Оже-Альяссим (Канада) — 3845
9 (8). Лоренцо Музетти (Италия) — 3685
10 (9). Каспер Рууд (Норвегия) — 3235...
12 (13). Даниил Медведев (Россия) — 2960...
16 (17). Андрей Рублев (Россия) — 2560...
18 (14). Карен Хачанов (Россия) — 2320...
