Синнер возглавил рейтинг ATP

Сегодня, 08:32
Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) опубликовала обновленный рейтинг в одиночном разряде.
Итальянец Янник Синнер возглавил рейтинг. Победитель «Ролан Гаррос» Карлос Алькарас поднялся на второе место. В финале он обыграл немца Александра Зверева.
Лучшим из россиян остается Даниил Медведев, он располагается на 5-й строчке. Андрей Рублев — строчкой ниже, Карен Хачанов идет на 22-м месте. Павел Котов поднялся на пять позиций и занимает 51-ю строчку.
Серб Новак Джокович, долгое время возглавлявший рейтинг, опустился на 3-ю позицию.
Рейтинг АТР от 10 июня:
1 (2). Янник Синнер (Италия) — 9525 очков
2 (3). Карлос Алькарас (Испания) — 8580
3 (1). Новак Джокович (Сербия) — 8360
4 (4). Александр Зверев (Германия) — 6885
5 (5). Даниил Медведев (Россия) — 6485
6 (6). Андрей Рублев (Россия) — 4710
7 (7). Каспер Рууд (Норвегия) — 4025
8 (8). Хуберт Хуркач (Польша) — 3995
9 (11). Алекс де Минаур (Австралия) — 3845
10 (10). Григор Димитров (Болгария) — 3775...
22 (18). Карен Хачанов (Россия) — 1780...
43 (42). Роман Сафиуллин (Россия) — 1097...
51 (56). Павел Котов (Россия) — 944...
92 (82). Аслан Карацев (Россия) — 645...