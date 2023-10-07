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Сегодня, 16:34

Синнер впервые в карьере квалифицировался на Итоговый турнир АТР

Алина Савинова
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Итальянский теннисист Янник Синнер отобрался на Итоговый турнир АТР в Турине.

22-летний спортсмен обеспечил себе участие в Итоговом турнире после выхода в третий круг турнира в Шанхае. В матче второго круга «мастерса», который прошел 7 октября, Синнер победил американца Маркоса Гирона (7:6 (9:7), 6:2).

4 октября итальянец стал победителем турнира в Пекине, обыграв в финале российского теннисиста Даниила Медведева.

Ранее на Итоговый турнир квалифицировались Медведев, первая ракетка мира Новак Джокович, а также испанец Карлос Алькарас.

Итоговый турнир ATP в 2023 году пройдет с 12 по 19 ноября.

Теннис
Янник Синнер
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