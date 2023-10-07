Синнер впервые в карьере квалифицировался на Итоговый турнир АТР

Итальянский теннисист Янник Синнер отобрался на Итоговый турнир АТР в Турине.

22-летний спортсмен обеспечил себе участие в Итоговом турнире после выхода в третий круг турнира в Шанхае. В матче второго круга «мастерса», который прошел 7 октября, Синнер победил американца Маркоса Гирона (7:6 (9:7), 6:2).

4 октября итальянец стал победителем турнира в Пекине, обыграв в финале российского теннисиста Даниила Медведева.

Ранее на Итоговый турнир квалифицировались Медведев, первая ракетка мира Новак Джокович, а также испанец Карлос Алькарас.

Итоговый турнир ATP в 2023 году пройдет с 12 по 19 ноября.