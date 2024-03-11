Синнер встретится с Шелтоном в 1/8 финала турнира в Индиан-Уэллсе

Американский теннисист Бен Шелтон в третьем круге турнира в Индиан-Уэллсе обыграл аргентинца Франсиско Черундоло со счетом 7:6 (7:5), 3:6, 7:6 (7:5). Встреча продолжалась 2 часа 46 минут. На счету 21-летнего американца 6 эйсов, 5 двойных ошибок и 1 реализованный брейк-пойнт из 10. В 1/8 финала Шелтон встретится с итальянцем Янником Синнером. Индиан-Уэллс (США) Турнир ATP BNP Paribas Open Призовой фонд 8 995 555 долларов Открытые корты, хард Одиночный разряд Третий круг Бен Шелтон (США, 16) — Франсиско Черундоло (Аргентина, 22) — 7:6 (7:5), 3:6, 7:6 (7:5)