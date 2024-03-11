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11 марта, 09:29

Синнер встретится с Шелтоном в 1/8 финала турнира в Индиан-Уэллсе

Сергей Разин
корреспондент
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Американский теннисист Бен Шелтон в третьем круге турнира в Индиан-Уэллсе обыграл аргентинца Франсиско Черундоло со счетом 7:6 (7:5), 3:6, 7:6 (7:5).

Встреча продолжалась 2 часа 46 минут. На счету 21-летнего американца 6 эйсов, 5 двойных ошибок и 1 реализованный брейк-пойнт из 10.

В 1/8 финала Шелтон встретится с итальянцем Янником Синнером.

Индиан-Уэллс (США)

Турнир ATP BNP Paribas Open

Призовой фонд 8 995 555 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Третий круг

Бен Шелтон (США, 16) — Франсиско Черундоло (Аргентина, 22) — 7:6 (7:5), 3:6, 7:6 (7:5)

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