Синнер встретится с Шелтоном в 1/8 финала турнира в Индиан-Уэллсе

11 марта, 09:29
Американский теннисист Бен Шелтон в третьем круге турнира в Индиан-Уэллсе обыграл аргентинца Франсиско Черундоло со счетом 7:6 (7:5), 3:6, 7:6 (7:5).
Встреча продолжалась 2 часа 46 минут. На счету 21-летнего американца 6 эйсов, 5 двойных ошибок и 1 реализованный брейк-пойнт из 10.
В 1/8 финала Шелтон встретится с итальянцем Янником Синнером.
Индиан-Уэллс (США)
Турнир ATP BNP Paribas Open
Призовой фонд 8 995 555 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Третий круг
Бен Шелтон (США, 16) — Франсиско Черундоло (Аргентина, 22) — 7:6 (7:5), 3:6, 7:6 (7:5)