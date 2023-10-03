Синнер вышел в финал турнира в Пекине и сыграет с Медведевым

Сегодня, 17:55
Итальянский теннисист Янник Синнер обыграл вторую ракетку мира испанца Карлоса Алькараса в полуфинале турнира в Пекине — 7:6 (7:4), 6:1.
Матч продолжался 1 час 56 минут.
Синнер 1 раз подал навылет, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал 5 брейк-пойнтов из 8. На счету Алькараса 4 эйса, ни одной двойной ошибки и 2 реализованных брейк-пойнта из 9.
В финале турнира Синнер сыграет с российским теннисистом Даниилом Медведевым, который ранее одержал победу над немцем Александром Зверевым.
Пекин (Китай)
Турнир ATP China Open
Призовой фонд 3 633 875 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Полуфинал
Янник Синнер (Италия, 6) — Карлос Алькарас (Испания, 1) — 7:6 (7:4), 6:1