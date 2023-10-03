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Сегодня, 17:55

Синнер вышел в финал турнира в Пекине и сыграет с Медведевым

Алина Савинова
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Итальянский теннисист Янник Синнер обыграл вторую ракетку мира испанца Карлоса Алькараса в полуфинале турнира в Пекине — 7:6 (7:4), 6:1.

Матч продолжался 1 час 56 минут.

Синнер 1 раз подал навылет, не допустил ни одной двойной ошибки и реализовал 5 брейк-пойнтов из 8. На счету Алькараса 4 эйса, ни одной двойной ошибки и 2 реализованных брейк-пойнта из 9.

В финале турнира Синнер сыграет с российским теннисистом Даниилом Медведевым, который ранее одержал победу над немцем Александром Зверевым.

Пекин (Китай)

Турнир ATP China Open

Призовой фонд 3 633 875 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Полуфинал

Янник Синнер (Италия, 6) — Карлос Алькарас (Испания, 1) — 7:6 (7:4), 6:1

Теннис
Даниил Медведев
Карлос Алькарас
Янник Синнер
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