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Сегодня, 17:59

Синнер вышел в полуфинал Итогового турнира ATP, Медведеву нужна победа над итальянцем

Алина Савинова
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Российский теннисист Даниил Медведев сможет выйти в полуфинал Итогового турнира АТР только в случае победы над итальянцем Янником Синнером.

Это стало известно после того, как американец Тэйлор Фритц и австралиец Алекс Де Минаур перевели свой матч в третий сет. Медведев выиграл один матч из двух в турнире (счет по сетам — 2:2), у Фритца в случае победы над соперником из Австралии будет счет по сетам 4:3.

Синнер, в свою очередь, уже обеспечил себе место в полуфинале после выигрыша Де Минауром первой партии.

Медведев и Синнер встретятся друг с другом в четверг, 14 ноября. Начало игры — в 22.30 по московскому времени.

Теннис
Даниил Медведев
Янник Синнер

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