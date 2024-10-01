Синнер вышел в финал турнира в Пекине и сыграет с Алькарасом

Сегодня, 16:20
Итальянский теннисист Янник Синнер обыграл китайца Бу Юньчаокэтэ в полуфинале турнира в Пекине — 6:3, 7:6 (7:3).
Матч спортсменов продолжался 2 часа 7 минут.
За титул первая ракетка мира поборется с испанцем Карлосом Алькарасом, который ранее выбил с турнира россиянина Даниила Медведева (5:7, 3:6). В прошлом году Синнер стал победителем «пятисотника» в Пекине.
Пекин (Китай)
Турнир ATP China Open
Призовой фонд 3 720 165 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Полуфинал
Янник Синнер (Италия, 1) — Бу Юньчаокэтэ (Китай, WC) — 6:3, 7:6 (7:3)