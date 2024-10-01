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Сегодня, 16:20

Синнер вышел в финал турнира в Пекине и сыграет с Алькарасом

Алина Савинова
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Итальянский теннисист Янник Синнер обыграл китайца Бу Юньчаокэтэ в полуфинале турнира в Пекине — 6:3, 7:6 (7:3).

Матч спортсменов продолжался 2 часа 7 минут.

За титул первая ракетка мира поборется с испанцем Карлосом Алькарасом, который ранее выбил с турнира россиянина Даниила Медведева (5:7, 3:6). В прошлом году Синнер стал победителем «пятисотника» в Пекине.

Пекин (Китай)

Турнир ATP China Open

Призовой фонд 3 720 165 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Полуфинал

Янник Синнер (Италия, 1) — Бу Юньчаокэтэ (Китай, WC) — 6:3, 7:6 (7:3)

Теннис
Янник Синнер

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