Синнера признали спортсменом года в его родной провинции Южный Тироль

Итальянский теннисист Янник Синнер признан спортсменом 2024 года в итальянской провинции Южный Тироль, которая является для него родной.

В минувшем сезоне спортсмен стал победителем Открытом чемпионата Австралии и US Open. Также он выиграл Итоговый турнир АТР.

В феврале этого года теннисиста дисквалифицировали на три месяца за нарушение антидопинговых правил. Он сможет вернуться на корт 4 мая.

23-летний Синнер занимает первую строчку мирового рейтинга. Всего за карьеру итальянец завоевал 20 титулов на уровне ATP (из них — 19 в одиночном разряде).