Сонего выиграл турнир в Уинстон-Салеме

Сегодня, 02:17
Итальянский теннисист Лоренцо Сонего обыграл американца Алекса Микельсена в финале турнира ATP 250 в Уинстон-Салеме.
Матч завершился со счетом 6:0, 6:3. Спортсмены провели на корте 1 час 4 минуты.
29-летний Сонего завоевал 4-й титул в карьере. 58-я ракетка мира по итогам турнира в США вернется в топ-50 мирового рейтинга.
Уинстон-Салем (США)
Турнир ATP Winston-Salem Open
Призовой фонд 779 780 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Финал
Лоренцо Сонего (Италия, 10) — Алекс Микельсен (США, 11) — 6:0, 6:3