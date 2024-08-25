Сонего выиграл турнир в Уинстон-Салеме

Итальянский теннисист Лоренцо Сонего обыграл американца Алекса Микельсена в финале турнира ATP 250 в Уинстон-Салеме.

Матч завершился со счетом 6:0, 6:3. Спортсмены провели на корте 1 час 4 минуты.

29-летний Сонего завоевал 4-й титул в карьере. 58-я ракетка мира по итогам турнира в США вернется в топ-50 мирового рейтинга.

Уинстон-Салем (США)

Турнир ATP Winston-Salem Open

Призовой фонд 779 780 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Финал

Лоренцо Сонего (Италия, 10) — Алекс Микельсен (США, 11) — 6:0, 6:3