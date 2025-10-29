Медведев сыграет с Сонего в третьем круге «мастерса» в Париже

29 октября, 22:36
Итальянец Лоренцо Сонего вышел в третий круг турнира серии ATP 1000 в Париже.
Во втором круге 45-я ракетка мира победил соотечественника Лоренцо Музетти (8-я ракетка мира) со счетом 3:6, 6:3, 6:1. Матч длился 1 час 57 минут.
Сонего в следующем матче сыграет с россиянином Даниилом Медведевым.
Париж (Франция)
Турнир ATP Rolex Paris Masters
Призовой фонд 6 128 940 евро
Закрытые корты, хард
Одиночный разряд
Второй круг
Лоренцо Сонего (Италия) — Лоренцо Музетти (Италия, 7) — 3:6, 6:3, 6:1
Даня на харде должен проходить грунтового червя Сонего.
29.10.2025
Кот-матрос
Ждём Даню в четвертушке. И, соответственно в 1/2, Зверев не соперник.
29.10.2025
Алехандрохорс
Ну вот всё-таки играть Даниилу с Лоренцо. Есть маленькая надежда, что получится у Медведева.
29.10.2025