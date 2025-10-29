Медведев сыграет с Сонего в третьем круге «мастерса» в Париже

Итальянец Лоренцо Сонего вышел в третий круг турнира серии ATP 1000 в Париже. Во втором круге 45-я ракетка мира победил соотечественника Лоренцо Музетти (8-я ракетка мира) со счетом 3:6, 6:3, 6:1. Матч длился 1 час 57 минут. Сонего в следующем матче сыграет с россиянином Даниилом Медведевым. Париж (Франция) Турнир ATP Rolex Paris Masters Призовой фонд 6 128 940 евро Закрытые корты, хард Одиночный разряд Второй круг Лоренцо Сонего (Италия) — Лоренцо Музетти (Италия, 7) — 3:6, 6:3, 6:1

А Х Даня на харде должен проходить грунтового червя Сонего. 29.10.2025

Кот-матрос Ждём Даню в четвертушке. И, соответственно в 1/2, Зверев не соперник. 29.10.2025