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4 апреля, 18:45

Состоялась жеребьевка «Мастерса» в Монте-Карло

Камила Абдурахманова
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На турнире категории «Мастерс», который пройдет в Монте-Карло с 6 по 13 апреля, прошла жереьевка. Российские теннисисты Даниил Медведев и Карен Хачанов сыграют друг против друга уже в первом круге.

Андрей Рублев, олимпийский чемпион 2020 года в миксте и девятая ракетка мира, начнет борьбу за титул со второго круга.

В прошлом году Медведев дошел до третьего круга турнира в Монте-Карло, где в двух сетах уступил Карену Хачанову.

Действующим чемпионом «Мастерса» в Монте-Карло является грек Стефанос Циципас, у которого уже три титула на этом турнире.

Теннис
Андрей Рублев
Даниил Медведев
Карен Хачанов
Стефанос Циципас
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