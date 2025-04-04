Состоялась жеребьевка «Мастерса» в Монте-Карло

На турнире категории «Мастерс», который пройдет в Монте-Карло с 6 по 13 апреля, прошла жереьевка. Российские теннисисты Даниил Медведев и Карен Хачанов сыграют друг против друга уже в первом круге.

Андрей Рублев, олимпийский чемпион 2020 года в миксте и девятая ракетка мира, начнет борьбу за титул со второго круга.

В прошлом году Медведев дошел до третьего круга турнира в Монте-Карло, где в двух сетах уступил Карену Хачанову.

Действующим чемпионом «Мастерса» в Монте-Карло является грек Стефанос Циципас, у которого уже три титула на этом турнире.