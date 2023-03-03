Сперцян назвал Ивича очень требовательным тренером

Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян рассказал о работе с главным тренером Владимиром Ивичем.

«Даже не знаю, как и сказать, что уже изменил Ивич, но могу заметить, что он очень требовательный тренер. У него дисциплина на первом месте. На каждой тренировке нужно выкладываться на все сто процентов», — приводит слова Сперцяна «РБ Спорт».

«Краснодар» в 17 турах набрал 25 очков и занимает 8 место в турнирной таблице РПЛ.

5 марта «Краснодар» встретится с «Торпедо». Начало — в 16:30 по мск.