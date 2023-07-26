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26 июля, 23:44

Отец Джоковича заявил, что сын может завершить карьеру в следующем году

Ана Горшкова
Корреспондент
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Срджан Джокович, отец 23-кратного чемпиона турниров «Большого шлема» Новака Джоковича, рассказал, когда сын планирует завершить карьеру.

«Что касается моих надежд, я бы сказал, что он оправдал их семь или восемь лет назад. Все, что произошло дальше — невероятный бонус. Теннис — это только часть его жизни, не вся, поэтому, я надеюсь, он будет добиваться побед и вне корта, после завершения карьеры. После ухода из тенниса, надеюсь, это произойдет в следующем году», — заявил Джокович-старший в документальном фильме «Новак Джокович — нерассказанные истории».

Также отец Новака сказал, что хотел бы, чтобы сын прекратил заниматься этим чрезвычайно трудным и жертвенным видом спорта.

«Конец еще не наступил, но может наступить через полтора года. Мое желание как родителя состоит в том, чтобы через некоторое время он прекратил заниматься этим чрезвычайно трудным и жертвенным видом спорта. Это постоянный вызов для тела и разума, он был сосредоточен на этом в течение 30 лет, у него не было времени на многие другие дела», — сказал отец Джоковича.

36-летний Джокович — рекордсмен по количеству недель на первой строчке мирового рейтинга, рекордсмен по количеству сезонов (7), завершенных в статусе первой ракетки мира и рекордсмен по количеству титулов на турнирах «Большого шлема» в одиночном разряде — 23. Он трехкратный обладатель карьерного «Большого шлема» в одиночном разряде и победитель 95 турниров АТР.

По состоянию на 17 июля 2023 года Новак занимает первое место в истории тенниса по сумме заработанных призовых — более 171 миллиона долларов.

Теннис
Новак Джокович
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