Соперником Рублева во втором круге турнира в Барселоне станет Давидович-Фокина

15 апреля, 20:36
Стал известен соперник россиянина Андрея Рублева во втором круге турнира серии ATP 500 в Барселоне.
Им станет испанец Алехандро Давидович-Фокина, который на старте турнира победил швейцарца Стэна Вавринку со счетом 6:1, 6:4. Матч длился 1 час 11 минут.
Матч Рублева и Давидович-Фокины состоится 17 апреля.
Барселона (Испания)
Турнир ATP Barcelona Open Banc Sabadell
Призовой фонд 2 889 200 евро
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Первый круг
Алехандро Давидович Фокина (Испания) — Стэн Вавринка (Швейцария, WC) — 6:1, 6:4