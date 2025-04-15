Соперником Рублева во втором круге турнира в Барселоне станет Давидович-Фокина

Стал известен соперник россиянина Андрея Рублева во втором круге турнира серии ATP 500 в Барселоне.

Им станет испанец Алехандро Давидович-Фокина, который на старте турнира победил швейцарца Стэна Вавринку со счетом 6:1, 6:4. Матч длился 1 час 11 минут.

Матч Рублева и Давидович-Фокины состоится 17 апреля.

Барселона (Испания)

Турнир ATP Barcelona Open Banc Sabadell

Призовой фонд 2 889 200 евро

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Первый круг

Алехандро Давидович Фокина (Испания) — Стэн Вавринка (Швейцария, WC) — 6:1, 6:4