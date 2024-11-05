Стал известен состав участников Итогового турнира ATP после снятия Джоковича

Стало известно, кто из теннисистов примет участие в Итоговом турнире ATP.

5 ноября серб Новак Джокович сообщил в соцсетях о снятии с турнира из-за повреждения. В связи с этим восьмым участником стал россиянин Андрей Рублев, который занимает девятую строчку в чемпионской гонке.

Итоговый состав участников:

Янник Синнер (Италия)

Александр Зверев (Германия)

Карлос Алькарас (Испания)

Даниил Медведев (Россия)

Тэйлор Фритц (США)

Каспер Рууд (Норвегия)

Алекс Де Минаур (Австралия)

Андрей Рублев (Россия).

Кроме того, в качестве запасных на турнир будут заявлены Григор Димитров (Болгария) и Стефанос Циципас (Греция).

Итоговый турнир ATP-2024 пройдет в Турине (Италия) с 10 по 17 ноября. В прошлом сезоне победителем стал Джокович, обыгравший в финале Янника Синнера.