Стал известен состав участников Итогового турнира ATP после снятия Джоковича

Сегодня, 14:04
Стало известно, кто из теннисистов примет участие в Итоговом турнире ATP.
5 ноября серб Новак Джокович сообщил в соцсетях о снятии с турнира из-за повреждения. В связи с этим восьмым участником стал россиянин Андрей Рублев, который занимает девятую строчку в чемпионской гонке.
Итоговый состав участников:
Кроме того, в качестве запасных на турнир будут заявлены Григор Димитров (Болгария) и Стефанос Циципас (Греция).
Итоговый турнир ATP-2024 пройдет в Турине (Италия) с 10 по 17 ноября. В прошлом сезоне победителем стал Джокович, обыгравший в финале Янника Синнера.