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Сегодня, 22:13

Стали известны результаты жеребьевки выставочного турнира в Саудовской Аравии

Иван Шитик
Корреспондент
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Стали известны результаты жеребьевки выставочного турнира Diriyah Tennis Cup, который пройдет в Саудовской Аравии с 8 по 10 декабря.

Посев возглавил грек Стефанос Циципас. Он пропустит первый круг и начнет борьбу с четвертьфинала, где встретится с британцем Кэмероном Норри или австралийцем Ником Кирьосом.

Второй «сеяный» — россиянин Даниил Медведев — в 1/4 финала сразится с Домиником Тимом из Австрии либо с Александром Зверевым из Германии.

Третьей ракеткой соревнований стал Андрей Рублев из России. Его первым соперником станет победитель противостояния Стэна Вавринки из Швейцарии и Маттео Берреттини из Италии.

Наконец, американец Тэйлор Фритц сыграет с поляком Хубертом Хуркачем или со швейцарцем Домиником Штрикером.

Андрей Рублев
Даниил Медведев
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