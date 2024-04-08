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Сегодня, 14:05

Стали известны соперники Зверева и Алькараса во втором круге турнира в Монте-Карло

Алина Савинова
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Австрийский теннисист Себастьян Офнер в двух сетах обыграл американца Брендана Эванса в первом круге турнира в Монте-Карло.

Матч продолжался 1 час 10 минут и завершился со счетом 6:1, 6:4 в пользу представителя Австрии. Во втором круге Офнер сыграет против немца Александра Зверева, получившего пятый номер посева.

В другом матче дня канадец Феликс Оже-Альяссим победил Луку Нарди из Италии (6:2, 6:3). Его следующий соперник — третья ракетка мира Карлос Алькарас.

Монте-Карло (Монако)

Турнир ATP Rolex Monte-Carlo Masters

Призовой фонд 5 950 575 евро

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Первый круг

Себастьян Офнер (Австрия) — Брендан Эванс (США) — 6:1, 6:4

Феликс Оже-Альяссим (Канада) — Лука Нарди (Италия, Q) — 6:2, 6:3

Теннис
Карлос Алькарас
0
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