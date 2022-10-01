Стали известны участники финала турнира в Софии

1 октября, 21:09
10-я ракетка мира, итальянец Янник Синнер, не доиграл полуфинальную встречу турнира в Софии против датчанина Хольгера Руне, занимающего 31-ю строчку рейтинга ATP.
Синнер взял медицинский тайм-аут после падения при счете 2:3 в решающем сете. Спустя пару геймов он снялся.
В финале соревнований в Болгарии Руне сыграет со швейцарцем Марком-Андреа Хюслером.
София (Болгария)
Турнир ATP Sofia Open
Призовой фонд 534 555 евро
Закрытые корты, хард
Одиночный разряд
Полуфинал
Хольгер Руне (Дания, 5) — Янник Синнер (Италия, 1) — 5:7, 6:4, 5:2 отказ Синнера
Марк-Андреа Хюслер (Швейцария) — Лоренцо Музетти (Италия, 4) — 7:6 (7:5), 7:5