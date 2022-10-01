Стали известны участники финала турнира в Софии

10-я ракетка мира, итальянец Янник Синнер, не доиграл полуфинальную встречу турнира в Софии против датчанина Хольгера Руне, занимающего 31-ю строчку рейтинга ATP.

Синнер взял медицинский тайм-аут после падения при счете 2:3 в решающем сете. Спустя пару геймов он снялся.

В финале соревнований в Болгарии Руне сыграет со швейцарцем Марком-Андреа Хюслером.

София (Болгария)

Турнир ATP Sofia Open

Призовой фонд 534 555 евро

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Полуфинал

Хольгер Руне (Дания, 5) — Янник Синнер (Италия, 1) — 5:7, 6:4, 5:2 отказ Синнера

Марк-Андреа Хюслер (Швейцария) — Лоренцо Музетти (Италия, 4) — 7:6 (7:5), 7:5