Стало известно, когда возобновится теннисный сезон

17 июня 2020, 18:44
ATP и WTA опубликовали календарь тура после возобновления сезона. Первый турнир WTA состоится в Палермо 3 августа. Сезон ATP возобновится турниром в Вашингтоне 14 августа.
Календарь ATP на август-сентябрь:
• 14 августа — Вашингтон
• 22 августа — Цинциннати (пройдет в Нью-Йорке)
• 31 августа — US Open
• 8 сентября — Китцбюэль
• 13 сентября — Мадрид
• 20 сентября — Рим
• 27 сентября — Roland Garros
Календарь WTA до конца сезона:
• 3 августа — Палермо
• 10 августа — уточняется
• 21 августа — Цинциннати (пройдет в Нью-Йорке)
• 31 августа — US Open
• 7 сентября — Стамбул
• 14 сентября — Мадрид
• 21 сентября — Рим, Страсбург
• 28 сентября — Roland Garros
• 5 октября — Сеул
• 12 октября — Пекин
• 19 октября — Ухань, Наньчан
• 26 октября — Чжэнчжоу, турнир будет объявлен позднее
• 2 ноября — «ВТБ Кубок Кремля», Токио
• 9 ноября — Итоговый турнир
• 16 ноября — Малый итоговый турнир
• 23 ноября — Гуанчжоу