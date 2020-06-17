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ATP

17 июня 2020, 18:44

Стало известно, когда возобновится теннисный сезон

Даниил Медведев.
Фото US Open
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ATP и WTA опубликовали календарь тура после возобновления сезона. Первый турнир WTA состоится в Палермо 3 августа. Сезон ATP возобновится турниром в Вашингтоне 14 августа.

Календарь ATP на август-сентябрь:

• 14 августа — Вашингтон

• 22 августа — Цинциннати (пройдет в Нью-Йорке)

• 31 августа — US Open

• 8 сентября — Китцбюэль

• 13 сентября — Мадрид

• 20 сентября — Рим

• 27 сентября — Roland Garros

Календарь WTA до конца сезона:

• 3 августа — Палермо

• 10 августа — уточняется

• 21 августа — Цинциннати (пройдет в Нью-Йорке)

• 31 августа — US Open

• 7 сентября — Стамбул

• 14 сентября — Мадрид

• 21 сентября — Рим, Страсбург

• 28 сентября — Roland Garros

• 5 октября — Сеул

• 12 октября — Пекин

• 19 октября — Ухань, Наньчан

• 26 октября — Чжэнчжоу, турнир будет объявлен позднее

• 2 ноября — «ВТБ Кубок Кремля», Токио

• 9 ноября — Итоговый турнир

• 16 ноября — Малый итоговый турнир

• 23 ноября — Гуанчжоу

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