Циципас разгромил Де Минаура и сыграет в четвертьфинале «мастерса» в Риме

Грек Стефанос Циципас победил австралийца Алекса Де Минаура в четвертом круге турнира серии ATP 1000 в Риме — 6:1, 6:2. Матч длился 1 час. Циципас за игру реализовал 5 из 8 брейк-пойнтов. В четвертьфинале «мастерса» 8-я ракетка мира встретится с чилийцем Николасом Харри, который обыграл француза Александра Мюллера (7:5, 6:3). Рим (Италия) Турнир ATP Internazionali BNL d'Italia Призовой фонд 7 877 020 евро Открытые корты, грунт Одиночный разряд Четвертый круг Стефанос Циципас (Греция, 6) — Алекс Де Минаур (Австралия, 9) — 6:1, 6:2 Николас Харри (Чили, 21) — Александр Мюллер (Франция, Q) — 7:5, 6:3