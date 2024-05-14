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Сегодня, 21:10

Циципас разгромил Де Минаура и сыграет в четвертьфинале «мастерса» в Риме

Руслан Минаев
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Грек Стефанос Циципас победил австралийца Алекса Де Минаура в четвертом круге турнира серии ATP 1000 в Риме — 6:1, 6:2.

Матч длился 1 час. Циципас за игру реализовал 5 из 8 брейк-пойнтов.

В четвертьфинале «мастерса» 8-я ракетка мира встретится с чилийцем Николасом Харри, который обыграл француза Александра Мюллера (7:5, 6:3).

Рим (Италия)

Турнир ATP Internazionali BNL d'Italia

Призовой фонд 7 877 020 евро

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Четвертый круг

Стефанос Циципас (Греция, 6) — Алекс Де Минаур (Австралия, 9) — 6:1, 6:2

Николас Харри (Чили, 21) — Александр Мюллер (Франция, Q) — 7:5, 6:3

Теннис
Стефанос Циципас
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