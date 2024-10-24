Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
ATP. Новости
Рейтинг
Турниры
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Теннис
ATP

Сегодня, 17:12

Циципас вышел в четвертьфинал турнира в Базеле

Руслан Минаев
Telegram Дзен

Грек Стефанос Циципас победил нидерландца Ботика ван де Зандсхюлпа во втором круге турнире в Базеле — 7:6 (7:3), 7:5.

Матч длился 1 час 48 минут. 11-я ракетка мира реализовал 2 брейк-пойнта из 4.

В четвертьфинале Циципас встретится с победителем матча Педро Мартинес (Испания) — Артур Филс (Франция, 7).

Базель (Швейцария)

Турнир ATP Swiss Indoors Basel

Призовой фонд 2 256 480 евро

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Стефанос Циципас (Греция, 3) — Ботик ван де Зандсхюлп (Нидерланды, Q) — 7:6 (7:3), 7:5

Стефанос Циципас

Olimpbet awards

Мобильные приложения СЭ
Читайте также
ЦСКА сожрал «тигров», СКА обезумел, а Ротенбергу стыдно за Мытищи. Что произошло в КХЛ 23 октября
Чем Молдавия заплатит за евроинтеграцию. Разбор
Хождение по мукам. Тяжелая история франшизы «Виннипега» / «Финикса» / «Аризоны»
ВС России с помощью ФАБ-3000 уничтожили около 50 операторов БПЛА ВСУ в Курахово
В Москве задержали бывшего замминистра энергетики Анатолия Яновского
Глюкозу оштрафовали по статье об употребление наркотиков
Сегодня
Вчера
Неделя