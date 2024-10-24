Циципас вышел в четвертьфинал турнира в Базеле

Сегодня, 17:12
Грек Стефанос Циципас победил нидерландца Ботика ван де Зандсхюлпа во втором круге турнире в Базеле — 7:6 (7:3), 7:5.
Матч длился 1 час 48 минут. 11-я ракетка мира реализовал 2 брейк-пойнта из 4.
В четвертьфинале Циципас встретится с победителем матча Педро Мартинес (Испания) — Артур Филс (Франция, 7).
Базель (Швейцария)
Турнир ATP Swiss Indoors Basel
Призовой фонд 2 256 480 евро
Закрытые корты, хард
Одиночный разряд
Второй круг
Стефанос Циципас (Греция, 3) — Ботик ван де Зандсхюлп (Нидерланды, Q) — 7:6 (7:3), 7:5