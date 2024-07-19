Циципас вышел в полуфинал турнира в Гштааде

Грек Стефанос Циципас победил итальянца Фабио Фоньини в четвертьфинале турнира в Гштааде — 6:4, 6:3.

Матч длился 1 час 7 минут. Циципас сделал за игру 3 эйса и реализовал 4 брейк-пойнта из 6. У Фоньини — 3 эйса, 4 двойные ошибки и 2 из 3 реализованных брейк-пойнта.

12-я ракетка мира вышел в полуфинал грунтового турнира и сыграет с победителем матча Феликс Оже-Альяссим (Канада) — Маттео Берреттини (Италия).

Гштаад (Швейцария)

Турнир ATP EFG Swiss Open Gstaad

Призовой фонд 579 320 евро

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Четвертьфинал

Стефанос Циципас (Греция, 1) — Фабио Фоньини (Италия, 7) — 6:4, 6:3