Циципас вышел в полуфинал турнира в Гштааде

Сегодня, 17:17
Грек Стефанос Циципас победил итальянца Фабио Фоньини в четвертьфинале турнира в Гштааде — 6:4, 6:3.
Матч длился 1 час 7 минут. Циципас сделал за игру 3 эйса и реализовал 4 брейк-пойнта из 6. У Фоньини — 3 эйса, 4 двойные ошибки и 2 из 3 реализованных брейк-пойнта.
12-я ракетка мира вышел в полуфинал грунтового турнира и сыграет с победителем матча Феликс Оже-Альяссим (Канада) — Маттео Берреттини (Италия).
Гштаад (Швейцария)
Турнир ATP EFG Swiss Open Gstaad
Призовой фонд 579 320 евро
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Четвертьфинал
Стефанос Циципас (Греция, 1) — Фабио Фоньини (Италия, 7) — 6:4, 6:3