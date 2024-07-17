Циципас вышел в четвертьфинал турнира в Гштааде

Сегодня, 19:06
Грек Стефанос Циципас победил серба Хамада Меджедовича во втором круге турнира в Гштааде (Швейцария) — 7:6 (8:6), 6:3.
Матч длился 1 час 45 минут. Циципас реализовал 1 брейк-пойнт из 4. У Меджедовича — ни одного реализованного брейк-пойнта после 5 попыток.
12-я ракетка мира вышел в четвертьфинал турнира и сыграет с итальянцем Фабио Фоньини.
Гштаад (Швейцария)
Турнир ATP EFG Swiss Open Gstaad
Призовой фонд 579 320 евро
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Второй круг
Стефанос Циципас (Греция, 1) — Хамад Меджедович (Сербия) — 7:6 (8:6), 6:3