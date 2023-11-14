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Сегодня, 15:30

Циципас — Руне: смотреть трансляцию матча Итогового турнира АТР (видео)

Матч Итогового турнира ATP Циципас — Руне начнется около 16.30 мск
Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
Хольгер Руне.
Фото Reuters
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Греческий теннисист Стефанос Циципас сыграет с представителем Дании Хольгером Руне в матче группового этапа Итогового чемпионата ATP в Турине во вторник, 14 ноября. Игра пройдет вторым запуском на центральном корте. Начало — не ранее 16.30 по московскому времени.

Смотреть в прямом эфире бесплатно видеотрансляцию противостояния Циципас — Руне можно будет в соцсети «ВКонтакте».

Руне впервые в карьере играет на Итоговом турнире. По ходу текущего сезона датчанин выиграл один титул ATP — он одержал победу на грунте в Мюнхене.

Циципас в прошлом сезоне не смог преодолеть групповой этап на Итоговом турнире. А в 2019 году он выиграл титул, переиграв в финале Доминика Тима.

Основную информацию об Итоговом турнире сезона читайте на сайте «СЭ».

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Теннис
Стефанос Циципас
Хольгер Руне
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