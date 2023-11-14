Греческий теннисист Стефанос Циципас сыграет с представителем Дании Хольгером Руне в матче группового этапа Итогового чемпионата ATP в Турине во вторник, 14 ноября. Игра пройдет вторым запуском на центральном корте. Начало — не ранее 16.30 по московскому времени.

Смотреть в прямом эфире бесплатно видеотрансляцию противостояния Циципас — Руне можно будет в соцсети «ВКонтакте».

Руне впервые в карьере играет на Итоговом турнире. По ходу текущего сезона датчанин выиграл один титул ATP — он одержал победу на грунте в Мюнхене. Циципас в прошлом сезоне не смог преодолеть групповой этап на Итоговом турнире. А в 2019 году он выиграл титул, переиграв в финале Доминика Тима.

Основную информацию об Итоговом турнире сезона читайте на сайте «СЭ».

Теннис: новости и результаты игр, рейтинги ATP и WTA, расписание турниров и обзоры матчей, статистика в актуальном виде