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Сегодня, 18:11

Циципас прокомментировал победу над Хачановым на турнире в Монте-Карло

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Греческий теннисист Стефанос Циципас подвел итоги матча против россиянина Карена Хачанова (6:4, 6:2) в 1/4 финала турнира в Монте-Карло.

«Мои подачи были эффективными. Я наращивал темп и в какой-то момент набрал хорошую динамику. Он был хорош и собран в своем теннисе, не допускал слишком много невынужденных ошибок и казался спокойным на задней линии.

Я старался выполнять свою часть работы, давить как можно сильнее и не торопить события. Я пытался предугадать некоторые моменты на корте, и это довольно хорошо сработало. Я потратил время на то, чтобы понять, что работает, а что нет», — приводит слова Циципаса ATP.

В полуфинале «мастерса» Циципас сыграет с итальянцем Янником Синнером.

Теннис
Карен Хачанов
Стефанос Циципас
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