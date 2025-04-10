Стефанос Циципас сыграет с Нуну Боржес в 1/8 финала турнира в Монте-Карло 10 апреля

Греческий теннисист Стефанос Циципас встретится с португальцем Нуну Боржес в 1/8 финала турнира в Монте-Карло в четверг, 10 апреля. Матч пройдет на корте имени Ренье III. Начало — ориентировочно после 18.00 по московскому времени.

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26-летний Циципас — восьмая ракетка мира. 28-летний Боржес занимает 43-е место в рейтинге ATP.

«Мастерс» в Монте-Карло пройдет с 6 по 13 апреля. Стефанос Циципас — действующий чемпион турнира.

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