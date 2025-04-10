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10 апреля, 15:30

Стефанос Циципас — Нуну Боржес: смотреть трансляцию матча турнира ATP в Монте-Карло

Стефанос Циципас сыграет с Нуну Боржес в 1/8 финала турнира в Монте-Карло 10 апреля
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
Стефанос Циципас.
Фото Global Look Press
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Греческий теннисист Стефанос Циципас встретится с португальцем Нуну Боржес в 1/8 финала турнира в Монте-Карло в четверг, 10 апреля. Матч пройдет на корте имени Ренье III. Начало — ориентировочно после 18.00 по московскому времени.

Смотреть прямую трансляцию матча Циципас — Боржес с комментарием на русском языке можно легально в отдельном плеере на этой странице (ссылка может быть недоступна с блокировщиком рекламы).

26-летний Циципас — восьмая ракетка мира. 28-летний Боржес занимает 43-е место в рейтинге ATP.

«Мастерс» в Монте-Карло пройдет с 6 по 13 апреля. Стефанос Циципас — действующий чемпион турнира.

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Теннис
Стефанос Циципас
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