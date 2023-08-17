Циципас — о матче с Шелтоном: «Я был тверд как гвоздь, и это принесло мне победу»

Греческий теннисист Стефанос Циципас прокомментировал победу во втором круге турнира в Цинциннати над американцем Беном Шелтоном (7:6 (7:3), 7:6 (7:2)).

«Он еще относительно молод, и в его подходе к игре чувствуется свобода духа. Дело дошло до двух тай-брейков, и я был уверен, что если сделаю несколько удачных подач и заставлю его немного побегать, то все может сложиться по-моему, что и произошло. Я был жестким, безусловно. Я был тверд как гвоздь, и это принесло мне победу. Он сильно бьет, умеет подавать, поэтому с такими игроками нужно быть на 100 процентов готовым. Нельзя давать им много шансов», — приводит слова Циципаса сайт ATP.

Во время матча с Шелтоном грек жаловался на болельщицу, которая имитировала жужжание пчелы.

В третьем круге турнира Циципас встретится с Хубертом Хуркачем (Польша).