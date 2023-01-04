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Сегодня, 13:20

Циципас — о матче против Чорича: «Я не имел права уходить с корта с опущенной головой»

Виталий Косик
Корреспондент
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Греческий теннисист Стефанос Циципас прокомментировал победу над хорватом Борной Чоричем 6:0, 6:7(4:7), 7:5 на United Cup.

«Это матч против Чорича, а не против 1000-й ракетки. Конечно, я очень хотел победить, но это теннис — ты не всегда будешь получать то, что хочешь. Я просто не хотел проигрывать. Сказал себе: «Нет-нет-нет, ты не уйдешь с корта с опущенной головой». Я не хотел подводить команду. Так что нужно было выложиться на 110%», — приводит слова Циципаса Tennis Majors.

United Cup проходит в Австралии, призовой фонд турнира — 15 миллионов долларов.

Теннис
Стефанос Циципас
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