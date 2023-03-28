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Сегодня, 13:59

Циципас: «Последние несколько недель я шел по сложному пути к выздоровлению»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Третья ракетка мира Стефанос Циципас прокомментировал победу над Кристианом Гарином (6:3, 4:6, 6:4) в третьем круге в Майами.

Для Циципаса это был первый матч на «Мастерсе», он должен был стартовать со второго раунда, но Ришар Гаске снялся, и второй — после травмы плеча.

«Я очень долго ждал возможности выйти и сыграть. Последняя неделя в Майами казалась мне практически отпуском. Рад, что начал турнир. Это был сложный матч против соперника, который показывал хороший теннис против сильных игроков. Рад, как все сложилось, как уверенно действовал в конце. Я был целеустремленным, и это дало эффект в последнем гейме на его подаче. Сейчас я буду наслаждаться победой. Последние несколько недель я шел по сложному пути к выздоровлению и рад, что сейчас все улучшается», — приводит слова Циципаса ATP.

В 1/8 финала турнира Циципас сыграет с россиянином Кареном Хачановым. Матч пройдет 28 марта, начало запланировано на 21.30 мск.

Теннис
Карен Хачанов
Стефанос Циципас
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