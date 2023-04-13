Циципас прокомментировал выход в четвертьфинал турнира в Монте-Карло

Греческий теннисист Стефанос Циципас прокомментировал победу над Николасом Харри (6:3, 6:4) в матче третьего круга «Мастерс» в Монте-Карло.

«У меня было несколько трудных моментов, особенно когда у него были брейк-пойнты. Я справился с этими ситуациями очень зрело и сыграл аккуратно, так что все было здорово. Харри добился хороших результатов на глине, он тот, кто может сильно подавать. Все дело было в мелких деталях, и я очень рад, что справился и хорошо завершил матч», — приводит слова Циципаса ATP.

В четвертьфинале турнира Циципас сыграет против американца Тэйлора Фритца.