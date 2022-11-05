Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Теннис
Рейтинг
Турниры
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Теннис
ATP

Сегодня, 10:29

Циципас о полуфинале Парижа-2022 против Джоковича: «Важно не делать слишком много, раньше я использовал много мощи»

Циципас прокомментировал предстоящий матч полуфинала турнира ATP 1000 в Париже против Джоковича
Руслан Минаев
Telegram Новости

Греческий теннисист Стефанос Циципас прокомментировал предстоящий матч полуфинала турнира ATP 1000 в Париже против серба Новака Джоковича.

Циципас проиграл все шесть последних матчей против 21-кратного победителя турниров «Большого шлема».

«Мне нужно будет продемонстрировать стабильность, которую я показывал по ходу турнира. У меня есть оружия, которые я могу использовать. Но мне кажется, что в прошлом я использовал слишком много вращения или мощи.

Для меня важно оставаться на среднем уровне и не делать слишком много. Это будет физически сложный матч, и я должен буду хорошо двигаться», — цитирует грека пресс-служба ATP.

Циципас и Джокович сыграют сегодня, 5 ноября. Ориентировочно матч начнется в 18.30 мск.

Теннис
Новак Джокович
Стефанос Циципас
1
0
Читайте также
«От бомжа отличаюсь тем, что одет получше». Невероятная история банкротства и спасения знаменитого баскетболиста
«Локомотив» финиширует в десятке? У Гогниева стальной характер? «Динамо» вернуло футбол Шварца? Интервью Генича
Пользователи Twitter призвали отправить Бербок в отставку за слова о Путине
Число погибших при пожаре в Костроме возросло до 15
В Углегорске ДНР совершено покушение на судью Верховного суда региона
Как работает один из самых современных танков нашего времени: галерея «Известий»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

Джокович о выходе в полуфинал турнира в Париже: «Это был мой лучший матч на этой неделе»