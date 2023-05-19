Циципас: «Медведев играет на грунте лучше, чем в предыдущие годы»

Греческий теннисист Стефанос Циципас прокомментировал предстоящий полуфинальный матч с россиянином Даниилом Медведевым на «мастерсе» в Риме.

«Я хорошо себя чувствую на корте, независимо от того, ночная это сессия или дневная, и я действительно надеюсь проявить себя с лучшей стороны в поединке с ним. Я чувствую, что он играет лучше, чем в предыдущие годы», — приводит слова Циципаса сайт ATP.

Полуфинальный матч между Медведевым и Циципасом состоится 20 мая. Счет в личных встречах 7-4 в пользу Даниила. Ответим, что в грунтовых турнирах спортсмены встречались дважды и счет равный — 1-1.