Циципас: «Я не хотел играть в Индиан-Уэллсе, но в ATP есть правила, которые заставляют»

Греческий теннисист Стефанос Циципас прокомментировал проблемы с плечом и связал их с мячами, которыми играют в туре.

«Думаю, главная проблема в туре в этом году — это постоянная смена мячей. Игроки это обсуждают. Мячи не должны меняться на большинстве турниров — особенно на харде. Это пойдет всем нам на пользу и защитит от травм.

Я не хотел играть в Индиан-Уэллсе, на том турнире мне было очень тяжело. Я был вынужден выходить на корт. В ATP есть правила, которые заставляют играть, а я не из тех, кто любит сниматься после нескольких геймов. Надеюсь, в Майами играть будет веселее и я смогу не слишком много думать о руке. К счастью, сейчас мне лучше», — приводит слова Циципаса L’Equipe.

На минувшем турнире серии «Мастерс» в Индиан-Уэллсе греческий теннисист провел первый матч после паузы из-за травмы плеча и сразу проиграл австралийцу Джордану Томпсону (6:7 (0:7), 6:4, 6:7 (5:7).