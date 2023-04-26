Циципас: «Считаю себя претендентом на хороший результат на «Мастерсе» в Мадриде»

Греческий теннисист Стефанос Циципас прокомментировал состояние перед «Мастерсом» в Мадриде.

«Все становится хорошо. Сейчас я уже провел несколько матчей на грунте. Считаю себя претендентом на хороший результат на этом турнире. Выступление в Барселоне меня очень порадовало, потому что я впервые после Australian Open далеко прошел по сетке [до финала]. Я увидел, каково это — снова быть сильным. Так что ситуация выглядит довольно классно», — приводит слова Циципаса Tennismajors.

В финале турнира в Барселоне Циципас проиграл испанцу Карлосу Алькарасу со счетом 3:6, 4:6.