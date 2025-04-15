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15 апреля, 13:50

Циципас и Фис вышли во второй круг турнира в Барселоне

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Греческий теннисист Стефанос Циципас переиграл американца Райлли Опелку в первом круге турнира в Барселоне — 6:2, 6:2.

Игра продолжалась 1 час 11 минут.

Во втором круге Циципас встретится с другим американцем — Себастьяном Кордой.

В параллельном матче француз Артюр Фис победил испанца Пабло Карреньо Бусту — 7:6 (8:6), 6:3. Следующим соперником Фиса станет еще один испанец — Педро Мартинес.

Барселона (Испания)

Турнир ATP Barcelona Open Banc Sabadell

Призовой фонд 2 889 200 евро

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Первый круг

Стефанос Циципас (Греция, 3) — Райлли Опелка (США) — 6:2, 6:2

Артюр Фис (Франция, 7) — Пабло Карреньо Буста (Испания, WC) — 7:6 (8:6), 6:3

Себастьян Баэс (Аргентина) — Дамир Джумхур (Босния и Герцеговина, LL) — 6:1, 7:5

Теннис
Стефанос Циципас
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