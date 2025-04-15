Циципас и Фис вышли во второй круг турнира в Барселоне

15 апреля, 13:50
Греческий теннисист Стефанос Циципас переиграл американца Райлли Опелку в первом круге турнира в Барселоне — 6:2, 6:2.
Игра продолжалась 1 час 11 минут.
Во втором круге Циципас встретится с другим американцем — Себастьяном Кордой.
В параллельном матче француз Артюр Фис победил испанца Пабло Карреньо Бусту — 7:6 (8:6), 6:3. Следующим соперником Фиса станет еще один испанец — Педро Мартинес.
Барселона (Испания)
Турнир ATP Barcelona Open Banc Sabadell
Призовой фонд 2 889 200 евро
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Первый круг
Стефанос Циципас (Греция, 3) — Райлли Опелка (США) — 6:2, 6:2
Артюр Фис (Франция, 7) — Пабло Карреньо Буста (Испания, WC) — 7:6 (8:6), 6:3
Себастьян Баэс (Аргентина) — Дамир Джумхур (Босния и Герцеговина, LL) — 6:1, 7:5