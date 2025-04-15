Циципас и Фис вышли во второй круг турнира в Барселоне

Греческий теннисист Стефанос Циципас переиграл американца Райлли Опелку в первом круге турнира в Барселоне — 6:2, 6:2. Игра продолжалась 1 час 11 минут. Во втором круге Циципас встретится с другим американцем — Себастьяном Кордой. В параллельном матче француз Артюр Фис победил испанца Пабло Карреньо Бусту — 7:6 (8:6), 6:3. Следующим соперником Фиса станет еще один испанец — Педро Мартинес. Барселона (Испания) Турнир ATP Barcelona Open Banc Sabadell Призовой фонд 2 889 200 евро Открытые корты, грунт Одиночный разряд Первый круг Стефанос Циципас (Греция, 3) — Райлли Опелка (США) — 6:2, 6:2 Артюр Фис (Франция, 7) — Пабло Карреньо Буста (Испания, WC) — 7:6 (8:6), 6:3 Себастьян Баэс (Аргентина) — Дамир Джумхур (Босния и Герцеговина, LL) — 6:1, 7:5