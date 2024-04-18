Циципас вышел в четвертьфинал турнира в Барселоне

Сегодня, 20:28
Грек Стефанос Циципас победил испанца Роберто Карбальес Баэну в третьем круге турнира серии ATP 500 в Барселоне — 7:5, 6:3.
Матч длился 1 час 47 минут. Циципас реализовал 3 из 11 брейк-пойнтов. У Карбальеса Баэны — 1 из 6 реализованных брейк-пойнтов.
За выход в полуфинал Циципас встретится с аргентинцем Факундо Диас Акостой.
Барселона (Испания)
Турнир ATP Barcelona Open Banc Sabadell
Призовой фонд 2 782 960 евро
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Третий круг
Стефанос Циципас (Греция, 5) — Роберто Карбальес Баэна (Испания) — 7:5, 6:3