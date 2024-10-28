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Сегодня, 20:00

Стефанос Циципас — Роберто Карбальес Баэна: смотреть трансляцию матча «мастерса» в Париже

Циципас и Баэна встретятся в матче «мастерса» в Париже
Александр Иткин
редактор интернет отдела
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Грек Стефанос Циципас и испанец Роберто Карбальес Баэна встретятся в первом круге «мастерса» в Париже. Игра начнется не ранее 21.00 по московскому времени.

Смотреть прямую трансляцию матча Циципас — Баэна с комментарием на русском языке вы можете легально в отдельном плеере на этой странице (ссылка может быть недоступна с блокировщиком рекламы).

В квалификации «мастерса» Баэна, являющийся 54-й ракеткой мира, победил Александра Мюллера со счетом 6:4, 7:5 и уступил Лоренцо Сонего — 3:6, 6:7 (4:7), но вышел в основную сетку как «лаки-лузер». 11-я ракетка мира Циципас стартует с первого круга парижского «мастерса».

Матчи турнира в столице Франции проходят на закрытых кортах на харде.

Теннис
Стефанос Циципас

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