Циципас вышел во второй круг «мастерса» в Монте-Карло

Грек Стефанос Циципас вышел во второй круг турнира ATP 1000 в Монте-Карло.

12-я ракетка мира победил серба Ласло Джере, который при счете 3:6, 2:3 отказался от продолжения матча.

Циципас во втором круге встретится с победителем матча Николас Харри (Чили) — Томас Мартин Этчеверри (Аргентина).

Монте-Карло (Монако)

Турнир ATP Rolex Monte-Carlo Masters

Призовой фонд 5 950 575 евро

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Первый круг

Стефанос Циципас (Греция, 12) — Ласло Джере (Сербия) — 6:3, 3:2 отказ 2-го игрока