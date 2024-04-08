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Сегодня, 16:51

Циципас вышел во второй круг «мастерса» в Монте-Карло

Руслан Минаев
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Грек Стефанос Циципас вышел во второй круг турнира ATP 1000 в Монте-Карло.

12-я ракетка мира победил серба Ласло Джере, который при счете 3:6, 2:3 отказался от продолжения матча.

Циципас во втором круге встретится с победителем матча Николас Харри (Чили) — Томас Мартин Этчеверри (Аргентина).

Монте-Карло (Монако)

Турнир ATP Rolex Monte-Carlo Masters

Призовой фонд 5 950 575 евро

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Первый круг

Стефанос Циципас (Греция, 12) — Ласло Джере (Сербия) — 6:3, 3:2 отказ 2-го игрока

Теннис
Стефанос Циципас
0
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