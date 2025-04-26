Циципас обыграл Штруффа и вышел в третий круг турнира в Мадриде

Греческий теннисист Стефанос Циципас обыграл немца Яна-Леннарда Штруффа во втором круге турнира в Мадриде — 3:6, 6:4, 6:3. Встреча продлилась ровно 2 часа. На счету Циципаса 6 подач навылет, 3 двойные ошибки и 4 реализованных брейк-поинта из 8. Штруфф сделал 7 эйсов, допустила 1 двойную ошибку и реализовала 3 брейк-поинта из 7. Во втором круге 26-летний Циципас встретится итальнцем Лоренцо Музетти. Мадрид (Испания) Турнир ATP Mutua Madrid Open Призовой фонд 8 055 385 евро Открытые корты, грунт Одиночный разряд Второй круг Стефанос Циципас (Греция, 17) — Ян-Леннард Штруфф (Германия) — 3:6, 6:4, 6:3