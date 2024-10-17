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Сегодня, 20:59

Вавринка вышел в четвертьфинал турнира в Стокгольме

Руслан Минаев
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Швейцарец Стэн Вавринка победил испанца Алехандро Давидовича Фокину во втором круге турнира в Стокгольме — 6:4, 3:6, 7:5.

Матч длился 2 часа 14 минут. Вавринка в решающем сете уступал со счетом 2:4.

В четвертьфинале швейцарец встретится с победителем матча Андрей Рублев (Россия, 1) — Александр Мюллер (Франция).

Стокгольм (Швеция)

Турнир ATP BNP Paribas Nordic Open

Призовой фонд 690 135 евро

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

Второй круг

Стэн Вавринка (Швейцария, WC) — Алехандро Давидович Фокина (Испания) — 6:4, 3:6, 7:5

Стэн Вавринка

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