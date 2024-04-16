Вавринка выбыл в первом круге турнира в Бухаресте

Швейцарец Стэн Вавринка выбыл в первом круге турнира в Бухаресте.

Теннисист проиграл португальцу Нуну Боржешу в трех сетах — 6:3, 5:7, 2:6. Матч длился 2 часа 11 минут.

Боржеш вышел во второй круг и встретится с французом Корентеном Муте.

Бухарест (Румыния)

Турнир ATP Tiriac Open

Призовой фонд 579 320 евро

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Первый круг

Нуну Боржеш (Португалия, 7) — Стэн Вавринка (Швейцария) — 3:6, 7:5, 6:2

Педро Мартинес (Испания, 8) — Карлос Табернер (Испания, Q) — 6:1, 3:6, 6:3