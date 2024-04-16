Сегодня, 17:47
Швейцарец Стэн Вавринка выбыл в первом круге турнира в Бухаресте.
Теннисист проиграл португальцу Нуну Боржешу в трех сетах — 6:3, 5:7, 2:6. Матч длился 2 часа 11 минут.
Боржеш вышел во второй круг и встретится с французом Корентеном Муте.
Бухарест (Румыния)
Турнир ATP Tiriac Open
Призовой фонд 579 320 евро
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Первый круг
Нуну Боржеш (Португалия, 7) — Стэн Вавринка (Швейцария) — 3:6, 7:5, 6:2
Педро Мартинес (Испания, 8) — Карлос Табернер (Испания, Q) — 6:1, 3:6, 6:3