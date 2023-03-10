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Сегодня, 00:10

Стэн Вавринка вышел во второй круг «Мастерса» в Индиан-Уэллсе

Ана Горшкова
Корреспондент
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Швейцарский теннисист Стэн Вавринка обыграл Александра Вукича из Австралии в первом круге «Мастерса» в Индиан-Уэллсе.

Матч завершился со счетом 6:4, 1:6, 6:1. Спортсмены провели на корте 1 час 23 минуты.

110-я ракетка мира Вавринка 10 раз подал навылет, допустил 2 двойные ошибки и реализовал 3 брейк-пойнта из 4. На счету 186-й ракетки Вукича 5 эйсов, 2 двойные и 2 реализованных брейк-пойнта из 4.

Во втором круге 37-летний Вавринка сыграет с сербом Миомиром Кецмановичем.

Индиан-Уэллс (США)

Турнир ATP BNP Paribas Open

Призовой фонд 8 800 000 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Первый круг

Стэн Вавринка (Швейцария) — Александр Вукич (Австралия, Q) — 6:4, 1:6, 6:1

Маккензи Макдональд (США) — Филип Краинович (Сербия) — 6:3, 6:0

Джек Дрейпер (Великобритания) — Леандро Риди (Швейцария, Q) — 6:1, 6:1

Теннис
Стэн Вавринка
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