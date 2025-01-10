Жена Даниила Медведева раскрыла пол второго ребенка

Жена российского теннисиста Даниила Медведева огласила пол их второго ребенка.

Дарья выложила в своих соцсетях фото, сделанные во время второй беременности, и подписала публикацию «Девичья сила. 06.01.2025».

Позже бывшая вторая ракетка мира Анастасия Мыскина сообщила, что пара назвала девочку Викторией.

Даниил и Дарья поженились в сентябре 2018 года. Впервые они стали родителями в октябре 2022-го. Их первую дочь зовут Алиса.

28-летний Медведев является победителем одного турнира «Большого шлема» (Открытый чемпионат США-2021). Всего за карьеру он завоевал 20 титулов ATP в одиночном разряде.