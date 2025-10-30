Журова — о словах Давыденко про немцев: «Видимо, у него какая-то обида — хотел уехать и не получилось»

Олимпийская чемпионка и депутат Госдумы РФ Светлана Журова прокомментировала слова экс-теннисиста Николая Давыденко, назвавшего немецкий менталитет дебильным. «У меня остались хорошие воспоминания о поездке в Германию. Немцы очень приветливые люди, многие из них говорят по-русски. Да и вообще, у меня сложилось ощущение, что мы во многом похожи. Так что ничего плохого про немцев я сказать не могу, а уж тем более что у них дебильный менталитет. Видимо, у Давыденко есть какая-то обида. Хотел уехать, и не получилось», — цитирует Журову Legalbet.ru. В 15 лет Давыденко переехал в Германию, где провел три года, занимаясь теннисом. Вместе с братом Эдуардом он подавал заявку на получение немецкого гражданства, но федерация тенниса не оказала им поддержки.

andy1962 это официальная статистика и сами немцы ее не стесняются. То, что ты дебил и поклонник зоофилов - я не сомневаюсь. 31.10.2025

Alex K. То, что ты его не слышал, не означает, что его не использовали. 31.10.2025

Николай Александрович Пивоваров Немцы, как и другие народы (русские, татары, евреи, узбеки....) РАЗНЫЕ. А вот едросы все на одно лицо: журовы, валуевы, карповы, третьяки, терешковы, макаровы.... Судя по тому, какие законопроекты они принимают и какие проваливают, не голосуя. Их в Госдуме 330 из 450 депутатов. 30.10.2025

Фирсыч Зоофилов сам ходил считал? Наверное кто-то помогал. Такой же дебил... 30.10.2025

andy1962 Зачем отрицать очевидное? Давыденко прав. Немцы в массе своей гнусные, дебильные люди. С 1941 года ничего не изменилось. Или мы забыли жертвы Великой Отечественной войны? Допустим, мы были бы склонны простить. Но как относиться к тому, что сейчас Германия снова резко враждебно относится к России, помогает фашисткой украине всем, чем может, послала туда свои Леопарды. Как относиться к гнусному молчанию про взрывы Северных потоков? Как относиться к тому непреложному факту, что в Германии зарегистрировано 200 000 зоофилов? Я считаю, что если мы как Журова будем прятать по-страусиному голову в песок, то снова повторится трагедия 1941 года. Смысл прост - Германия, немцы всегда есть и будут нашими врагами. Мы можем в мирное время их только терпеть и никогда не забывать уроков истории. И детей воспитывать на этих уроках. 30.10.2025

Фирсыч Это понятно. Когда отца послали служить на Камчатку, по дороге вышли в Абакане и поехали в деревню, куда ссылали немцев. Там жили в основном немцы, в том числе родственники отца. Немецкого языка я там не слышал. 30.10.2025

Gordon От всего этого русский и немецкий менталитет похожими не становятся. Ну и потомки приехавших в Россию много лет назад, как правило, уже давно русские. Дитерихс и Келлер, например, такими русскими были, какими мало кому дано. 30.10.2025

Фирсыч Со времён Петра в России много немцев. Родители моего отца были немцами. Перед войной их расстреляли, а отца и старшего брата отдали в детдом. Во время блокады Ленинграда был призыв к ленинградцам, вять маленьких детей к себе. Отца взяла украинская семья, а после блокады усыновили... 30.10.2025

Gordon Хорошие и приветливые люди много где есть, но про то, что у нас с немцами похожий менталитет, зело смешно :))))))))) 30.10.2025

zg На курортах неоднократно общался с немчурой,реально приятные люди,но из уст человека в "кресле" все равно звучит гаденько! 30.10.2025