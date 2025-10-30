Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
ATP. Новости
Рейтинг
Турниры
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Теннис
ATP

30 октября, 13:37

Журова — о словах Давыденко про немцев: «Видимо, у него какая-то обида — хотел уехать и не получилось»

Олимпийская чемпионка и депутат Госдумы РФ Светлана Журова прокомментировала слова экс-теннисиста Николая Давыденко, назвавшего немецкий менталитет дебильным.

«У меня остались хорошие воспоминания о поездке в Германию. Немцы очень приветливые люди, многие из них говорят по-русски. Да и вообще, у меня сложилось ощущение, что мы во многом похожи. Так что ничего плохого про немцев я сказать не могу, а уж тем более что у них дебильный менталитет. Видимо, у Давыденко есть какая-то обида. Хотел уехать, и не получилось», — цитирует Журову Legalbet.ru.

В 15 лет Давыденко переехал в Германию, где провел три года, занимаясь теннисом. Вместе с братом Эдуардом он подавал заявку на получение немецкого гражданства, но федерация тенниса не оказала им поддержки.

Источник: Legalbet.ru
11

  • andy1962

    это официальная статистика и сами немцы ее не стесняются. То, что ты дебил и поклонник зоофилов - я не сомневаюсь.

    31.10.2025

  • Alex K.

    То, что ты его не слышал, не означает, что его не использовали.

    31.10.2025

  • Николай Александрович Пивоваров

    Немцы, как и другие народы (русские, татары, евреи, узбеки....) РАЗНЫЕ. А вот едросы все на одно лицо: журовы, валуевы, карповы, третьяки, терешковы, макаровы.... Судя по тому, какие законопроекты они принимают и какие проваливают, не голосуя. Их в Госдуме 330 из 450 депутатов.

    30.10.2025

  • Фирсыч

    Зоофилов сам ходил считал? Наверное кто-то помогал. Такой же дебил...

    30.10.2025

  • andy1962

    Зачем отрицать очевидное? Давыденко прав. Немцы в массе своей гнусные, дебильные люди. С 1941 года ничего не изменилось. Или мы забыли жертвы Великой Отечественной войны? Допустим, мы были бы склонны простить. Но как относиться к тому, что сейчас Германия снова резко враждебно относится к России, помогает фашисткой украине всем, чем может, послала туда свои Леопарды. Как относиться к гнусному молчанию про взрывы Северных потоков? Как относиться к тому непреложному факту, что в Германии зарегистрировано 200 000 зоофилов? Я считаю, что если мы как Журова будем прятать по-страусиному голову в песок, то снова повторится трагедия 1941 года. Смысл прост - Германия, немцы всегда есть и будут нашими врагами. Мы можем в мирное время их только терпеть и никогда не забывать уроков истории. И детей воспитывать на этих уроках.

    30.10.2025

  • Фирсыч

    Это понятно. Когда отца послали служить на Камчатку, по дороге вышли в Абакане и поехали в деревню, куда ссылали немцев. Там жили в основном немцы, в том числе родственники отца. Немецкого языка я там не слышал.

    30.10.2025

  • Gordon

    От всего этого русский и немецкий менталитет похожими не становятся. Ну и потомки приехавших в Россию много лет назад, как правило, уже давно русские. Дитерихс и Келлер, например, такими русскими были, какими мало кому дано.

    30.10.2025

  • Фирсыч

    Со времён Петра в России много немцев. Родители моего отца были немцами. Перед войной их расстреляли, а отца и старшего брата отдали в детдом. Во время блокады Ленинграда был призыв к ленинградцам, вять маленьких детей к себе. Отца взяла украинская семья, а после блокады усыновили...

    30.10.2025

  • Gordon

    Хорошие и приветливые люди много где есть, но про то, что у нас с немцами похожий менталитет, зело смешно :)))))))))

    30.10.2025

  • zg

    На курортах неоднократно общался с немчурой,реально приятные люди,но из уст человека в "кресле" все равно звучит гаденько!

    30.10.2025

  • Фирсыч

    Согласен с Журовой.

    30.10.2025

    • Telegram Дзен Max
    Николай Давыденко
    Светлана Журова
    Читайте также
    Как магнитные бури влияют на человека. Ответы на главные вопросы
    Абаскаль просится назад, бывший рулевой «Аталанты» на карандаше. Что происходит с поисками главного тренера в «Спартаке»
    Китай пригрозил Японии сокрушительным поражением из-за Тайваня
    Андрей Аршавин рассказал о самом ярком путешествии в 2025 году
    Более 30 стран выступили против решения восстановить права российских паралимпийцев
    Экономика Китая падает на фоне тарифной войны. Что пишут СМИ
    Популярное видео
    Серия «Сибири» — 11 поражений. Наши теряют время в АХЛ
    Серия «Сибири» — 11 поражений. Наши теряют время в АХЛ
    «Коламбус» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
    «Коламбус» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
    «Флорида» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
    «Флорида» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
    «Тампа-Бэй» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
    «Тампа-Бэй» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
    «Филадельфия» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
    «Филадельфия» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
    «Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Пари НН» — «Рубин»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Пари НН» — «Рубин»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Динамо» (Москва) — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Динамо» (Москва) — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    Кризис «Авангарда» / ужасная серия «Сибири» / скандал с фаном «Шанхая»
    Кризис «Авангарда» / ужасная серия «Сибири» / скандал с фаном «Шанхая»
    «Каролина» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
    «Каролина» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
    «Рейнджерс» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
    «Рейнджерс» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
    «Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    СКА в спешном порядке меняет состав
    СКА в спешном порядке меняет состав
    «Миннесота» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
    «Миннесота» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
    «Питтсбург» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
    «Питтсбург» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
    РПЛ: видео всех голов 15-го тура 9 ноября
    РПЛ: видео всех голов 15-го тура 9 ноября
    «Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Торпедо» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Торпедо» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Енисей» — «Черноморец»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Енисей» — «Черноморец»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «СКА-Хабаровск» — «Урал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «СКА-Хабаровск» — «Урал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    Популярные
    Сегодня
    Вчера
    Неделя