Свищев назвал странной ситуацию с допингом итальянского теннисиста Синнера

Депутат Государственной Думы Дмитрий Свищев рассказал, что думает об отсутствии дисквалификации за положительные допинг-пробы итальянского теннисиста Янника Синнера.

«Это странная ситуация. Он сдал две положительные пробы за достаточно короткий промежуток времени и получил достаточно мягкое наказание — штраф в 300 тысяч евро и лишение рейтинговых очков, но избежал дисквалификации. Мне кажется это однополярно — рассматривать по отношению к разным спортсменам одни и те же проблемы», — цитирует Свищева Vprognoze.ru.

Ранее независимый трибунал постановил, что вещество попало в организм первой ракетки мира через анаболик, который купил его фитнес-тренер, а физиотерапевт Синнера использовал для лечения пореза на его пальце. Отмечается, что врач лечил спортсмена без перчаток.