Сын 11-кратного чемпионата турниров «Большого шлема» Борга Лео одержал первую победу в ATP

Сегодня, 20:43
Шведский теннисист Лео Борг обыграл соотечественника Элиаса Имера в первом круге турнира ATP 250 в Бостаде — 7:6 (7:5), 6:3.
Это первая победа 20-летнего спортсмена на уровне ATP. До этого он дважды выступал по wild card на турнире в Стокгольме, но оба раза проиграл в первом круге.
Сейчас Борг занимает 437-е место в рейтинге, на его счету 2 титула ITF. Он является сыном экс-первой ракетки мира и 11-кратного чемпиона турнира «Больших шлемов» Бьорна Борга.
Во втором круге Лео сыграет с Федерико Кория (Аргентина).
Бостад (Швеция)
Турнир ATP Nordea Open
Призовой фонд 562 815 евро
Открытые корты, грунт
Одиночный разряд
Первый круг
Лео Борг (Швеция, WC) — Элиас Имер (Швеция, WC) — 7:6 (7:5), 6:3
Федерико Кория (Аргентина) — Себастьян Баэс (Аргентина, 8) — 6:4, 4:6, 7:6 (7:5)