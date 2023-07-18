Сын 11-кратного чемпионата турниров «Большого шлема» Борга Лео одержал первую победу в ATP

Шведский теннисист Лео Борг обыграл соотечественника Элиаса Имера в первом круге турнира ATP 250 в Бостаде — 7:6 (7:5), 6:3.

Это первая победа 20-летнего спортсмена на уровне ATP. До этого он дважды выступал по wild card на турнире в Стокгольме, но оба раза проиграл в первом круге.

Сейчас Борг занимает 437-е место в рейтинге, на его счету 2 титула ITF. Он является сыном экс-первой ракетки мира и 11-кратного чемпиона турнира «Больших шлемов» Бьорна Борга.

Во втором круге Лео сыграет с Федерико Кория (Аргентина).

Бостад (Швеция)

Турнир ATP Nordea Open

Призовой фонд 562 815 евро

Открытые корты, грунт

Одиночный разряд

Первый круг

Лео Борг (Швеция, WC) — Элиас Имер (Швеция, WC) — 7:6 (7:5), 6:3

Федерико Кория (Аргентина) — Себастьян Баэс (Аргентина, 8) — 6:4, 4:6, 7:6 (7:5)