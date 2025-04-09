Табило — о победе над Джоковичем: «Это был нереальный матч»

32-я ракетка мира Алехандро Табило прокомментировал победу над Новаком Джоковичем во втором круге «Мастерса» в Монте-Карло (6:4, 6:3).

«Это был тяжелый год. Так что немного нервничал. Пытался вспомнить, что у меня получалось в последних матчах. Слава богу, сегодня я хорошо подавал. Это очень помогло мне перестроить игру после первой встречи. Я думаю, это был нереальный матч. Ранее меня настигли трудные времена... личные. Но мы пытались с этим справиться. Матч за матчем становился немного свободнее. Так счастлив сейчас, что чувствую себя лучше», — сказал Табило в интервью на корте.

В третьем круге 27-летний чилиец встретится с победителем матча Григор Димитров (Болгария) — Валентин Вашеро (Монако).