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9 апреля, 19:13

Табило — о победе над Джоковичем: «Это был нереальный матч»

Сергей Ярошенко
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32-я ракетка мира Алехандро Табило прокомментировал победу над Новаком Джоковичем во втором круге «Мастерса» в Монте-Карло (6:4, 6:3).

«Это был тяжелый год. Так что немного нервничал. Пытался вспомнить, что у меня получалось в последних матчах. Слава богу, сегодня я хорошо подавал. Это очень помогло мне перестроить игру после первой встречи. Я думаю, это был нереальный матч. Ранее меня настигли трудные времена... личные. Но мы пытались с этим справиться. Матч за матчем становился немного свободнее. Так счастлив сейчас, что чувствую себя лучше», — сказал Табило в интервью на корте.

В третьем круге 27-летний чилиец встретится с победителем матча Григор Димитров (Болгария) — Валентин Вашеро (Монако).

Теннис
Новак Джокович
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