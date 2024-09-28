Тарпищев о смене спортсменами гражданства: «Они хотят достигать результатов, нельзя их огульно судить»

Президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев рассказал, как относится к смене российскими атлетами спортивного гражданства в нынешних обстоятельствах.

«Как патриот России могу сказать, что это неправильно. Но любой эпизод смены гражданства надо рассматривать отдельно. Если брать теннис, то у меня таких проблем нет, поэтому сложно судить о причинах. Можно осуждать тех, кто из других видов меняет гражданство, но тут важно понимать: если человек поменял гражданство, то он же может потом остаться патриотом нашей страны. Спортсмены хотят достигать результатов, поэтому нельзя их огульно судить. Нужно понимать, что каждый эпизод смены гражданства имеет под собой какую-то подоплеку. Вот в этом надо разбираться, но это не для нас», — цитирует Тарпищев Sport24.

За последнее время три российских теннисиста из первой сотни мирового рейтинга сменили спортивное гражданство. Варвара Грачева стала выступать за Францию, Александр Шевченко — за Казахстан, а Элина Аванесян — за Армению.